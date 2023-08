Trofeo di Vignola, i gialloblu piegano il Sassuolo: clamoroso ribaltone dopo il 90esimo

Una doppietta di testa al 93’ e al 94’ di Alessio Berni regala al Modena Primavera il derby contro il Sassuolo nel debutto del torneo "Città di Vignola". Una gara ricca di colpi di scena, vinta 3-2 dai canarini di Mandelli che erano andati sotto in avvio trafitti da una punizione di Knezovic che al 10’ non dato scampo a Guadalupi.

Al 39’ l’episodio chiave del match con l’espulsione del portiere neroverde Scacchetti per un fallo in uscita disperata su Brasili, col Sassuolo costretto in dieci per un’ora. Così a inizio ripresa il Modena pareggia con Oliva, ma la squadra di Bigica pur in inferiorità si riporta in vantaggio al 57’ con Baldari, servito in area da un imperioso stacco di testa di Russo.

Nel finale Leone ha sui piedi la palla del 3-1 ma sul suo destro Guadalupi compie un intervento strepitoso poi, in pieno recupero, arrivano le due reti di testa di Berni che fissano il punteggio finale sul 3-2 per il Modena. Dopo la sfida di ieri sera fra Parma e Terre di Castelli per il gruppo "A" (dove Parma e Spal hanno un punto a testa), stasera c’è un doppio appuntamento con Spal-Terre di Castelli (19) e Reggiana-Sassuolo (21,15), mentre domani Modena-Reggiana (20,45) chiuderà i gironi.

Le due vincenti dei gruppi si sfidano nella finale di giovedì 17 alle ore 20,45, per tutta la durata del torneo sarà in funzione lo stand gastronomico.

