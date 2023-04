Trofeo Liberazione, 2° successo per il giovane Pelloni Tra i Master spicca il carpigiano Gradellini

Il secondo successo stagionale dell’esordiente Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) nel 46° Trofeo Liberazione a Savignano sul Rubicone,spicca tra i risultati dei modenesi nelle gare del 25 aprile,mentre tra i master si è aggiudicato il Trofeo Liberazione organizzato dall’Uisp Modena al Parco Enzo Ferrari a Modena il sempreverde carpigiano Silvio Gradellini.

Il campione regionale Marcello Pelloni ha bissato il successo ottenuto lo scorso in terra romagnola giungendo al traguardo braccia la cielo con un leggero margine sul gruppo.Ordine d’arrivo: 1° Marcello Pelloni (Cicl.Maranello) - 2° Filippo Bandini (Cotignolese) a 3"- 3° Michele Berardi (F.Coppi Cesenatico) - 4° Federici Ricci (Ceretolese) - 5° Nicholas Scalorbi (Calderara) ha concluso in gruppo il compagno di colori del vincitore Samuele Boschetti.Tra quelli del 1° anno è giunto in gruppo Simone Pelloni (Cicl.Maranello). Buon successo ha riscosso il tradizionale appuntamento per Giovanissimi a Maranello nell’ambito della ricorrenza delle iniziative del 78: della Liberazione.Iniziativa organizzata dalla Ciclistica Maranello con le premiazioni che sono state fatte dal sindaco Luigi Zironi assieme all’assessore allo sport Mariaelena Mililli.

Questi i risultati di categoria.G0: 1° Cristian Budeanu (Iaccobike Sassuolo);G1: 1° Matteo Narducci (idem);G2: 1° Samuel Cappelletto (idem):G3: 1° Flavio Mattia Richeldi( Cicl.Maranello); G4: 1° Leonardo Giaconelli (idem);G5: 1° Yiussef Ramal (idem); G6M: 1° Alessio Bonfiglioli (idem); G6F: 1^ Eminè Cito (idem) G6M1: 1° Paolo Capasso (idem).

Andrea Giusti