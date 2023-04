Trofeo Liberazione Gavioli ritrova la vittoria nel triplo

Il tempo incerto non ha rovinato l’atteso programma del Trofeo Liberazione, che la Fratellanza di Modena ha organizzato al Campo Scuola di Modena, che come tradizione certifica l’inizio della stagione outdoor dell’atletica cittadina: l’edizione numero 44 ha visto al via oltre mille atleti, che si sono sfidati fino a tarda serata. Tra i risultati più importanti in chiave gialloblù c’è il ritorno alla vittoria di Costanza Gavioli che nel salto triplo sfrutta, o riesce a gestire, una bella folata di vento per saltare al 12.23 metri di distanza. Piazza d’onore invece, per Lorenzo Puliserti che nel lancio del peso si dimostra in ottima forma andando oltre i 15 metri, in una gara che normalmente lo vede meno performante rispetto al "suo" martello. Davanti a tutti l’azzurro dei Carabinieri Lorenzo Del Gatto che inizia la sua stagione superando tranquillamente i 18 metri. Buon terzo posto per Andrei Zlatan nei 100 piani, un buon punto di partenza dopo gli acciacchi che hanno pregiudicato il suo inverno: stesso piazzamento anche per il cubano gialloblù Jordan Martinez Herrera nei 110 ostacoli conclusi in 14.99