"Troppe 4 giornate per mister Serpini, facciamo ricorso"

Il Carpi ha ottenuto per lunedì 4 un incontro col Giudice sportivo di serie D a Roma, dopo l’ennesimo verdetto che secondo la società biancorossa è stato preso in modo iniquo. Il riferimento è alle 4 giornate di squalifica per mister Serpini espulso col Progresso, nonostante dal referto (che ieri il Carpi, dopo l’accesso agli atti, ha consegnato alla stampa) non ci siano offese verso l’arbitro ma solo la frase "voglio giocare, fatemi giocare" pronunciata verso il guardalinee. "Se ho fatto bene i conti – le parole del dg Enrico Bonzanini – abbiamo preso 12 giornate di squalifica, 3200 euro di multe e 2 mesi e mezzo di inibizioni. Francamente troppo rispetto a quello che è stato fatto in occasione delle espulsioni. Quello che ha scritto l’arbitro nel suo referto non può portare a 4 giornate, per questo abbiamo fatto ricorso. Non possiamo più tollerare quello che sta succedendo. Ci sono applicazioni di pene più severe rispetto agli altri, vogliamo rispetto ed equità, nulla di più".