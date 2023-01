"Troppi errori commessi, regalato il match a Milano"

Un’occasione persa o un colpo di fortuna? La quarta di ritorno è stata forse una delle giornate più schizofreniche e impronosticabili dell’intera storia della SuperLega. Tra la sconfitta interna di Civitanova con Monza (1-3), quella di Piacenza addirittura col fanalino di coda Siena (sempre 1-3) e la caduta di Trento a Cisterna (3-2 per la formazione di Fabio Soli), la sconfitta della Valsa Group all’Allianz Cloud è forse il risultato più ‘normale’ tra tutti quelli maturati domenica. E forse è proprio per questo, anche per come si era messo un secondo set che Modena ha avuto due occasioni per chiudere e andare 2-0, Bruno e compagni possono mangiarsi le mani perché il distacco sul terzo e quarto posto, rimasto a tre punti, avrebbe potuto essere doppio. Guardandola dall’altro lato, con risultati secondo pronostico i gialloblù sarebbero stati agganciati da Civitanova e pressati a un solo punto di distanza dall’Itas. Bisogna allora concentrarsi sul gioco, su quelle 21 murate subite, sui black out nei momenti decisivi che hanno coinvolto soprattutto Earvin Ngapeth, ma anche Bruno Rezende e ovviamente Andrea Giani, che non è riuscito a trasmettere ai suoi quel sentimento di lucidità e pazienza emerso nell’analisi post partita. Che la sconfitta di Luneburg possa aver lasciato il segno? Difficile dirlo, sicuramente la sfida con Perugia non potrà essere un test attendibilissimo, lo sarà molto più la gara di ritorno proprio coi tedeschi in Coppa Cev, tra otto giorni. Il prossimo scoglio è proibitivo per i gialloblù: anche se tra le mura amiche del PalaPanini, affrontare la Sir Safety a punteggio pieno, una Sir che potrebbe già chiudere domenica il discorso primo posto in regular season con sei giornate di anticipo (sì, avete letto bene, sei) è il peggior viatico per mantenere il secondo posto. La giornata però presenta anche Monza-Piacenza e soprattutto Lube-Trento, e non è impossibile che Modena mantenga comunque la sua seconda piazza, sicuramente manterrà la terza.

Tommaso Rinaldi. Il migliore in campo per distacco ha così analizzato la sconfitta a Milano, squadra contro cui Modena ha totalizzato un solo punto in due sfide: "Siamo andati in difficoltà in certe situazioni nelle quali dovevamo essere più lucidi. Abbiamo fatto tutto noi in sostanza, si può quasi dire che abbiamo regalato loro il match. Tanti errori senza i quali avremmo sicuramente portati a casa i tre set subito. I 21 muri subiti vanno nel solco di quello che ho detto prima, poca lucidità. Non pensiamo assolutamente a cosa possa significare questa sconfitta in prospettiva secondo o terzo posto e siamo abbastanza tranquilli: noi non siamo quelli che avete visto a Milano, la vera Modena è un’altra".

Alessandro Trebbi