"Troppi risultati negativi, c’è da combattere"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Il momento va vissuto e combattuto, e superato". Blindato dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali che non ne mette in discussione la posizione, l’Alessio Dionisi della vigilia non guarda troppo oltre una gara che vale doppio. Da una parte c’è il momento dei neroverdi, mai così difficile, dall’altra un avversario da prendere con le molle, che ha classifica e agi migliori dei neroverdi, ai quali tuttavia il tecnico neroverde non preclude nulla. "La classifica che abbiamo deve essere una motivazione in più, dobbiamo pensare che veniamo da troppi risultati negativi e focalizzarci sulla gara che ci aspetta. Il Monza è una squadra in salute, ha qualità, ma anche noi abbiamo le qualità per fare la partita e metterla in difficoltà. E in campo – chiude l’allenatore del Sassuolo – dobbiamo mettere qualcosa in più". Quel qualcosa in più che, a ben vedere, manca da un po’ ad un Sassuolo messo alle strette anche dalla vittoria del Verona che ha scosso la classifica dei gialloblù. Il vantaggio neroverde sulla zona che scotta, dopo la vittoria degli scaligeri sul Lecce, si è ridotto da 7 a 4 punti: riaccendersi, e ricominciare a far punti, per il Sassuolo che di punti ne ha fatto uno nelle ultime sette gare, è un obbligo.

Qui Monza. Usciti dalla Coppa Italia tra gli applausi, i biancorossi non sembrano fare troppo caso ai complimenti e, stando alle dichiarazioni della vigilia del tecnico Palladino, non si accontentano. "Non facciamoci distrarre e restiamo concentrati sull’obiettivo salvezza: il Sassuolo – ha detto il tecnico dei brianzoli – è una squadra in grado di insidiarci". Ritrova Rovella e l’ex Sensi, Palladino, e valuta positivamente le possibilità di avere a disposizione anche un altro ex come Mota Carvalho, che tuttavia andrà al massimo in panchina. L’attacco, con Caprari che solo oggi saprà se potrà esserci o meno, lo sosterrà Petagna, che strizza idealmente l’occhio ad una difesa come quella neroverde che prende gol da 10 gare di fila.

Qui Sassuolo. Rispetto alla gara contro la Lazio facile aspettarsi il rientro dal 1’ di Ferrari in difesa, accanto a Erlic, e di Lopez in mediana. A tenere banco in casa neroverde, stante l’indisponibilità di Pinamonti (che si aggiunge a quella di Consigli) è il ballottaggio tra Avarez e Defrel, e non si può dire le prove dei due, insipidi contro la Lazio, abbiano aiutato Dionisi a scegliere. Sugli esterni, invece, tocca a Berardi e Laurientè, ma qui c’è poco da scegliere: è a loro, oltre che a Traore, che il Sassuolo chiede quello scatto in avanti che i neroverdi aspettano dal 24 ottobre.