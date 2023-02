borgo

4

la pieve

1

BORGO S.D.: Monteverdi, Bisagni (82’ Brunani), Setti, Billone, Som, Casarini (76’ Bationo), Alfieri (62’ Caniparoli), Abelli, Delporto (91’ Fumagalli), Lorenzani, Rossi. A disp.: Aimi, Ferri, Pedrazzi, Donati, Martinez. All. Rastelli LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Teocoli, Ruopolo, Erihioui (68’ Paltrinieri), Andolina, Ferrari (83’ Acquafresca), Teggi, Lupusor, Rizzo (75’ Tudini Bellei). A disp.: Borghi, Gheduzzi, Cirasella, Barbati, Belfakir, Bojardi. All. Barbi

Arbitro: Bonioni di Reggio

Reti: 20’ (rig.) Delporto, 23’ Lorenzani, 61’ Lupusor, 75’ (rig.) Delporto, 93’ Caniparoli

Nulla può La Pieve contro la capolista Borgo, alla nona vittoria di fila. Al 20’ fallo in area su Alfieri e Delporto fa 1-0 dal dischetto. Al 23’ Lorenzani si invola verso Ortensi e lo batte in uscita. Al 32’ Delporto sfiora la doppietta col sinistro a giro, al 38’ Alfieri di testa manca la porta per un soffio. Al 44’ Rizzo non trova lo specchio da posizione favorevole. Al 61’ Lupusor accorcia in tap in, poi Caniparoli si divora per due volte l’occasione per il 3-1. Al 75’ fallo in area su Lorenzani e ancora Delporto segna dal dischetto, al 93’ Caniparoli chiude i conti.