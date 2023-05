Troppo Milan per i campioncini gialloblù In campo si vede anche Ibrahimovic junior

modena

0

milano

5

MODENA: Perta, Vivi (51’ Turco), Voltolina (60’ Ferri), Genova (41’ Meglioli), Vicini, Rubino, Wiafe, Caiazzo (60’ Passantino), Barbi (51’ Sueri), Benassi (51’ Granelli), Cuccu (51’ Balzano). A disp.: Angeli, Turco, Giancontieri. All.: Martinelli

MILAN: Pittarella, Nolli, Tartaglia, Arnaboldi, Vechiu, La Mantia, Pandolfi (58’ Pisati), Comotto (73’ Ibrahimovic), Pinessi (58’ Piazzotta), Lontani (73’ Valenta), Zaramella (51’ Lupo). A disp.: Bianchi, Lo Monaco, Cullotta, Angele’. All.: Bertuzzo

Arbitro: Gargano di Bologna

Reti: 3’ e 55’ Pinessi, 49’ rig. Comotto, 73’ Pisati, 90’ Valenta

Che fosse una montagna da scalare era noto sin dalla vigilia, d’altronde il Milan è sempre il Milan. Tuttavia, l’emozione di una partita allo stadio Braglia resterà probabilmente per sempre ai ragazzi di Martinelli, davanti a poco meno di un migliaio di spettatori, non solo amici e parenti ma anche tifosi canarini giunti per sostenere l’Under 15 gialloblù. Sul campo, la superiorità dei rossoneri si fa sentire già nei primi minuti, il primo tempo è anche ben giocatori dai gialli ma è nel secondo che emerge ancor di più la forza di rossoneri. Termina con un severo pokerissimo, con la doppietta di Pinessi, le reti di Comotto, Pisati e Valenta.

Qualche minuto per Vincent Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Domenica prossima la gara di ritorno al centro Vismara, a meno di un miracolo la bellissima stagione degli Under 15 si fermerà agli ottavi di finale della fase nazionale, ma meritano comunque grandi applausi i giovani canarini di Martinelli per i risultati che hanno ottenuto.

Nella foto di Corradini un contrasto dell’incontro.