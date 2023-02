Troppo Olbia per il Montale La Sardegna rimane un tabù

Olbia

3

Montale

0

(2624 2520 2519)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 13, Tajè 6, Bridi 4, Bulaich 14, Gannar 9, Schirò 11, Barbagallo (L), Fontemaggi, n.e. Messaggi, Daigne, Bresciani; all.: Guadalupi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Frangipane 6, Fronza 8, Visintini 11, Zojzi 12, Rossi 4, Bici (L1), Montagnani, Bozzoli, Bonato, n.e. Mammini; all.: Ghibaudi.

ARBITRI: Nava - Lentini.

NOTE: Durata set 28’ 25’ 27’ per un totale di 80’; Olbia 57 su 76 (B.S.10, Vinc. 5, Muri 5, 2^ L. 4, E.P. 10); Montale 43 su 63 (B.S. 8, Vinc. 4, Muri 6, 2^ L. 2, E.P. 11).

Continua il tabù della Sardegna per una Emilbronzo 2000 piuttosto altalenante, che torna dall’isola con una sconfitta in verità fin troppo severa, per quello che hanno mostrati, purtroppo solo a tratti, le nerofuxia: l’Hermaea Olbia si tiene stretta l’intera posta in palio, e con i tre punti, la squadra sarda si tiene strette anche le residue speranze di agguantare all’ultima giornata la Poule Promozione, anche se la qualificazione dipenderà più dai risultati delle altre, che dai successi biancoblù.

Peccato per Montale, che cercava di raccattare punti in vista di una seconda fase complicata, ma che le montalesi possono affrontare a testa alta, e che alla fine non portano a casa nemmeno un set che tutto sommato avevano anche dimostrato di meritare. Le ragazze di Ghibaudi però, falliscono l’occasione d’oro nel primo parziale, recuperato prima 16-19, e poi dal 20-23 al 23 pari, senza riuscire a piazzare quel colpo del KO che come sempre manca a Visintini e compagne, bravissime a lottare senza arrendersi mai, ma meno brave a chiudere le situazioni decisive.

Perso il primo parziale, con evidenti difficoltà nella diagonale delle schiacciatrici, Montale pian piano cala anche al centro, e soprattutto in attacco, dove Visintini non è nelle sue giornate migliori: se il secondo set è ancora combattuto, la terza partita non ha storia, con le padrone di casa sempre in controllo, e pian piano avviate senza fatica alla vittoria.

Riccardo Cavazzoni