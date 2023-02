Troppo Trento, Montale si arrende

MONTALE

0

TRENTINO

3

(2125 1025 2125)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 3, Lancellotti, Frangipane 6, Fronza 5, Visintini 15, Zojzi 5, Bici (L1), Bozzoli 1, Mammini, Bonato, Montagnani, n.e. Aguero, Barbieri (L2); all.: Ghibaudi.

ITAS TRENTINO: Bonelli, Mason 9, Moretto 8, Dehoog 12, Michieletto T. 10, Fondriest 8, Parlangeli (L1), Joly 2, Bisio 2, Meli 2, n.e. Libardi (L2), Michieletto A.; Saja.

ARBITRI: Proietti Deborah – Traversa N..

NOTE: Durata set 24’ 20’ 25’ per un totale di 69’; Montale 35 su 51 (B.S.9, Vinc. 2, Muri 1, 2^ L. 2, E.P. 13); Trentino 53 su 75 (B.S. 10, Vinc. 5, Muri 8, 2^ L. 7, E.P. 6).

Troppo Trento, per una Emilbronzo comunque ampiamente al di sotto del proprio standard, come dimostra un secondo set imbarazzante, nel quale le nerofuxia riescono ad incamerare solo dieci punti, quattro dei quali regalati dalle ospiti, a loro volta in versione "vacanziera", visto che l’avversaria non sembrava proprio in grado di impensierire, come del resto mostrano impietosamente le statistiche. E dire che la partita era iniziata sotto auspici decisamente migliori, nonostante l’improvvisa assenza di Irene Mescoli, per la frattura del dito indice della mano destra: per larghissima parte del primo set, le ragazze di Ghibaudi erano state in grado di lottare punto a punto, almeno fino al 17 pari, quando l’americana Dehoong in battuta faceva saltare il delicato equilibrio in ricezione delle padrone di casa, mettendo il sigillo ad un parziale, che Montale non riusciva più a recuperare.

Trento però comincia a sbagliare meno, ed a murare meglio, e la partita prende subito una piega disastrosa per l’Emilbronzo, che in un baleno si trova sotto 3-14, uscendo di fatto di partita, tanto che il tecnico ospite Stefano Saja, si permette di iniziare ad inserire le riserve: Montale annaspa, Visintini e Lancellotti predicano nel deserto, e solo gli errori ospiti consentono alle montalesi di chiudere in doppia cifra un set veramente da dimenticare. Ci si aspetterebbe una veloce conclusione della pratica, ma Saja riprende a fare esperimenti, e Montale a fare regali con un mare di errore-punti, così ci vuole un po’ più del previsto perché Trento riesca a prendere decisamente il sopravvento, chiudendo parziale e partita.

I RISULTATI: (Sabato) Club Italia – BSC Materials Sassuolo 1-3; Cremona - Busto Arsizio 1-3; Brescia – Albese 3-0- (Ieri) Mondovì – Olbia 3-1; Emilbronzo 2000 Montale - Trento 0-3; Lecco – Offanengo 0-3. CLASSIFICA: Trentino (*) punti 45, Busto Arsizio (*) e Brescia (*) 39, BSC Materials Sassuolo (*) 38, Mondovì (*) 35, Olbia ed Albese 24, Lecco e Cremona 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Offanengo 15, Club Italia 9. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni