Troppo Zola per l’Atletico Spm Un tris che fa male

ATLETICO SPM

1

ZOLA

3

ATLETICO SPM: Mazzini, Borri, Sandoni (46’ Minozzi) Pederzani, Garofalo, Barbieri, Lotti, Caiumi (65’ Asiamah) Cheli, Romagnoli (83’ Talesco), Taali. A disp. Stefani, Leonardi, Pizzi, Girotti, Seferi, Bavaro. All. Bartolini

ZOLA: Maiella, Mannarino (76’ Vespignani), Vandelli, Andrejic, Longhi, Di Giulio, Marzillo, Barbieri (52’ Gilli), Scarpati, Tonelli (88’ Oppi), Minelli (70’ Cugino). A disp. Peqini, Montanari, Budriesi, Marzillo M., Cotti. All. Zecchi

Arbitro: Rossi di Cesena

Reti: 6’ Vandelli, 80’ Gilli, 89’ Scarpati, 91’ Taali

Note: ammonito Scarpati

L’Atletico Spm si arrende alla capolista Zola e resta penultimo da solo, staccato dal Porretta. Al 6’ angolo per lo Zola, Mazzini respinge con i pugni, la palla arriva a Vandelli che al volo realizza l’1-0 della prima della classe. La partita è equilibrata fino al minuto 80 quando il neo entrato Gilli viene lanciato in profondità e infila Mazzini per il 2-0 ospite. Ad un minuto dalla fine Scarpati viene servito sulla sinistra e segna il terzo gol dei bolognesi. Allo scadere bella azione Taali segna il gol della bandiera di casa.