Tucano Race, Orzi in gande forma

L’ultimo fine settimana di marzo al Modena Golf and Country Club è stato vissuto all’insegna dei circuiti con finale. Sabato i giocatori sono scesi in campo nella terza prova del Tucano Race che premia i migliori con un viaggio in Scozia, Paese che ha dato i natali al golf. Miguel Orzi ha battuto avversari e percorso completando le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meno del par previsto per i professionisti. In prima categoria Marco Bolelli (40) ha ottenuto la vittoria seguito da Andrea Bedeschi (36), in seconda Gian Battista Mascolo (40) ha preceduto Luigi Gallinoni (37) mentre in terza Luca Pravatà ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 42 punti, contro il quale nulla ha potuto la brava Orianna Filanci, fermatasi a quota 38. Premi speciali a Stefania Sala (35) ed Enrico Spagnoli (38), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica i golfisti modenesi sono scesi nuovamente in campo per una tappa del Jack Nicklaus Invitational (foto), circuito a coppie che avrà il proprio epilogo nazionale proprio nella città della Ghirlandina. Miguel Orzi e Pietro Trenti hanno sbaragliato la concorrenza con 60 colpi.

Andrea Ronchi