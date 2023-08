Tutte le avversarie di Giacobazzi e Formigine

Giacobazzi Modena e Highlanders Formigine saranno ancora al via a braccetto della Serie B di rugby, che ieri ha varato i gironi decretando la novità del ritorno delle retrocessioni in serie C, definite tramite play out. Il campionato comincerà domenica 8 ottobre e proseguirà fino al 5 maggio 2024: la prima classificata di ogni girone sarà promossa in serie A, l’ultima di ogni raggruppamento accederà alla fase play out (dal 19 maggio al 2 giugno) per definire le tre squadre che scenderanno in serie C. Nel corso dello stesso Consiglio federale è stata annunciata la composizione dei quattro gironi, con le due formazioni modenesi che sono state inserite nel girone 2 insieme a Rugby Colorno Cadetta, Rugby Pieve (formazione bolognese di Pieve di Cento, neopromossa dalla C), Romagna RFC, Firenze Rugby 1931, Bologna Rugby Club, Unione Rugby San Benedetto, Rugby Jesi, Lions Amaranto, Cus Siena e Rugby Gubbio.