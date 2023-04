Tutti gli uomini che hanno fatto l’impresa

Un poster che ritrae i protagonisti di una grande impresa pallavolistica, la conquista della Coppa Cev da parte del Volley Modena, quest’anno Valsa Group: sabato il gadget uscirà insieme al Resto del Carlino e siamo sicuri che sarà un regalo molto gradito per i tanti sportivi modenesi. Quando nella tarda primavera 2022 Modena sembrava poter addirittura smobilitare tutto, senza un futuro certo dopo la gestione Pedrini, in pochi avrebbero scommesso che ad aprile 2023 la società di viale dello Sport avrebbe aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca, il numero 42. Invece dopo l’arrivo di Giulia Gabana, la rifondazione partita da Bruno e Ngapeth e dallo stesso staff tecnico con a capo Andrea Giani, dopo un inizio difficilissimo con cinque sconfitte quasi consecutive, la Valsa Group 20222023 ha saputo ricostruirsi e risalire la china in campionato, chiudendo la stagione regolare al terzo posto, e soprattutto si è incamminata lungo il sentiero della Coppa Cev col piglio degli anni migliori. Due turni iniziali facili, coi finlandesi del Sastamala e i turchi dell’Arkas Izmir, poi il primo scoglio al terzo turno, i tedeschi del Luneburg capaci di battere Bruno e compagni in Germania per 3-2. La Modena di questa stagione però, aveva le armi per reagire: vittoria 3-1 nel ritorno, quarti di finale ancora dominati contro Lubiana, nobile decaduta dalla Champions League, e poi una semifinale all’ultimo respiro coi polacchi di Belchatow guidati da Atanasijevic, Lanza e Kooy. Un capolavoro il 3-1 in casa, un’impresa la vittoria 3-2 in Polonia. La finale poi era un romanzo a sé. Non Piacenza, dall’altra parte della rete, ma i coriacei belgi del Roeselare capaci di eliminare gli emiliani al golden set. Il match di andata sembrava precludere ogni sogno: 0-3 subito in casa, senza riuscire a opporre resistenza. Il 5 aprile il capolavoro della stagione: ribaltato il risultato del match precedente (3-0 per Modena) i gialloblù giocavano il golden set che assegnava la coppa col piglio dei giorni migliori. Vincendola e alzando al cielo un trofeo tanto insperato quanto meritato.