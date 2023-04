Tutti i verdetti e le gare della post season

SECONDA E. Rubierese promossa, semifinale playoff (304) Roteglia-Fellegara, finale playoff in casa dell’Ubersetto (75), retrocessa Rubiera, playout (23 e 304) Cimone-La Veloce. F. Vis San Prospero promossa, semifinale playoff (304) Villadoro-Medolla, finale playoff in casa del Campogalliano (75), retrocessa Baracca Beach, playout (23 e 304) Monari-Cabassi. H. La Dozza promossa, semifinale playoff (304) Montefredente-Sporting Vado, la vincente gioca la finale playoff in casa del Ponte Ronca (75), retrocessa Maranese, playout (304 e 75) Ph Calcio-Pioppe. TERZA A. Zocca promossa, in semifinale playoff (304, la finale il 75) va il Real Maranello, quarti di finale playoff (234) Real Dragone-Terre di Castelli, Eagles-Real Modena e Fonda Pavullese-Levizzano. B. Limidi promossa, in semifinale playoff (304, la finale il 75) va il 4Ville, quarti di finale playoff (234) San Paolo-San Francesco Smile, Cortilese-Union 81 e Magreta-Cognentese.