U20, Carpi cade con il San Giorgio Addio ai sogni di scudetto

Si sono spente ieri sera per l’Under 20 della Pallamano Carpi le chance di poter conquistare uno dei primi due posti del girone nelle Finals scudetto di categoria in corso di svolgimento in Abruzzo, doppio pass che sarebbe valso l’accesso alle semifinali scudetto. Dopo il pareggio 29-29 contro Camerano della prima giornata i ragazzi di coach David Serafini hanno ceduto nettamente 31-27 di fronte al San Giorgio Molteno e con un solo punto dopo 2 gare ormai sono fuori dai giochi, anche senza conoscere l’esito dell’altra sfida di ieri sera del girone fra Merano (che al debutto aveva battuto il San Giorgio Molteno 27-22) e Camerano. Stasera dunque l’ultima gara alle 20 contro Merano servirà solo come passerella in vista delle finali dal 5° all’8° posto che si giocheranno domani e domenica in contemporanea alle gare valide per il titolo. Contro il San Giorgio era cominciata bene per i bianconeri che avevano tenuto il pallino nel primo tempo chiudendo avanti 15-13 a metà frazione. Poi nella ripresa la luce si è spenta e Molteno ha messo la freccia arrivando anche ad avere 6 gol di margine sul 27-21, passivo che Carpi ha ridotto nel finale risalendo sul -4, senza però mai impensierire gli avversari. Una pedizione fin qui amara per i bianconeri, arrivati evidentemente a corto di ossigeno in Abruzzo dopo una stagione vissuta a tutto gas, considerando che lo stesso gruppo dell’Under 20 ha partecipato attivamente nelle ultime settimane sia alla salvezza della prima squadra in Serie A Gold sia al salto della squadra cadetta in Serie A Bronze.