Ubersetto, colpo da vetta

Si sono giocati mercoledì sera quattro recuperi di Seconda categoria.

Seconda ’E’. Sorride l’Ubersetto (in foto mister Alessio Obici) che passa 2-0 sul campo della Fox Junior (si è giocato a Polinago visto che il ’Pio Roccaforti’ di Serramazzoni non è disponibile per le gare per un problema di bando…) e vola solitario al comando: le firme gialloblù sono quelle di Balestri e Toro, per il momentaneo +2 su Fellegara e Rubierese, con quest’ultimi che invece sono stati bloccati sullo 0-0 dalla Cerredolese e hanno ancora una gara da recuperare (mercoledì 1 marzo alle 20,30 a Fiumalbo con La Veloce). Nel terzo recupero del girone i gol di Cavallini e Pederzoli hanno permesso al Corlo di vincere 2-0 a Fanano sul Cimone, lanciando la squadra biancoverde al 5° posto, scavalcando così la Flos Frugi.

Classifica: Ubersetto 39, Fellegara e Rubierese * 37, Roteglia 32, Corlo 31, Flos Frugi 30, Cerredolese 27, San Faustino 23, Spezzanese 21, Audax 18, La Veloce * 16, Cimone 15, Fox 13, Rubiera 10.

Seconda ’H’. Pirotecnico ko casalingo per l’Appennino, sconfitto 4-3 dal Bononia nonostante le reti di Malavolti, Dondini e Ronchi, uno stop che lascia i rossoblù al penultimo posto.

Terza ’A’. Sono stati entrambi rinviati i due recuperi fissati per ieri sera, Bortolotti-Terre di Castelli (per ora a data da destinarsi) e Real Dragone-Montefiorino (mercoledì 1 marzo). Definite anche le date degli altri recuperi: mercoledì 22 Bortolotti-Real Modena e Real Dragone-Eagles, giovedì 23 Montefiorino-Madonna di Sotto, mercoledì 1 marzo Bortolotti-Real Maranello e giovedì 2 marzo Zocca-Eagles.

Coppa Terza. Mercoledì 8 marzo alle 20,30 le semifinali San Paolo-Madonna di Sotto e Terre di Castelli-Zocca, mercoledì 22 marzo la finale.