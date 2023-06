Ufficiale Cortesi, occhi su D’Antoni

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, sulle colonne del Carlino. L’interesse per Matteo Cortesi era forte da parte del Carpi e ieri il club biancorosso ha chiuso l’acquisto dell’attaccante classe ‘98, primo rinforzo per il reparto offensivo di Serpini dopo la conferma di Davide Arrondini. Nell’ultima stagione a Lentigione, Cortesi rappresenta profilo duttile, esattamente come richiesto dal neo allenatore carpigiano: trequartista o seconda punta, capace di interpretare più soluzioni tattiche nello scacchiere. "Giocare in una piazza come Carpi è per me una motivazione in più a fare bene – ha dichiarato sulle pagine della società – club e pubblico vogliono continuamente fare meglio, questa ha fatto la differenza nella mia scelta". Cresce nelle giovanili del Cesena, con i bianconeri fa il suo esordio in C nella stagione 20192020. Veste poi la maglia del Corticella e quella del Mezzolara con la quale si mette in mostra segnando 12 reti e collezionando 7 assist in 36 presenze due stagioni fa. E così, il puzzle biancorosso si arricchisce di un’ulteriore tassello, detto già dell’approdo del centrocampista Mandelli.

Ma, come vi abbiamo anticipato e come confermato successivamente dal direttore sportivo Motta, non sarà l’unica mossa di questi giorni. Per quanto riguarda l’attacco, non è un mistero che al Carpi continui a piacere, e tanto, Riccardo Maria D’Antoni, l’anno scorso protagonista a Riccione con 10 reti in campionato.

La sensazione è che la trattativa possa andare presto in porto, i biancorossi appaiono in vantaggio sul 20enne seppur la "margherita" comprenda anche altri profili tra i quali Formato e Contri. Giovanili. Dalla stagione 202324 il club biancorosso istituirà la categoria "Esordienti 2012", iscritta al campionato provinciale Figc. Da lunedì 19 giugno saranno aperte le iscrizioni per i nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, le informazioni saranno reperibili alla mail [email protected]

