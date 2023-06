Uhunamure e Pigozzi al Terre di Castelli Polinago, Elvis Opoku sulla via del ritorno

Il Terre di Castelli ha ufficializzato la conferma del centrocampista Luca Pigozzi (2000) che era al Castelvetro e in attacco ha inserito James Uhunamure (2000) che era alla Vignolese. Fra i pali della Cittadella arriva Samuele Neri, classe 2004, che nella scorsa stagione ha militato nel Bibbiano. La Pieve ufficializza Alessio Canalini, difensore (‘94) ex Arcetana. In Promozione la Quarantolese ritrova dopo un anno Francesco Pisa che rientra dal San Felice.

In Prima il centrocampista Francesco Fiorentini (‘96) torna al Ravarino che ritrova anche il preparatore dei portieri Alberto Zecchi. Anche al Polinago è un ritorno al passato dato che rientra il giocatore Elvis Opoku, proveniente dal Fiorano. L’Ubersetto prende in mediana Lorenzo Gibellini (97) ex Smile ma nella scorsa stagione a Colombaro. In Seconda arrivano allo Junior Fiorano il trequartista classe 1993 Giovanni De Bonis che arriva dal Fellegara con un passato nella Flos Frugi e Real Maranello; e il giovane centrocampista del 2003 Elia Busani proveniente dal Veggia.