Ultima chiamata. La prevendita dei biglietti si conclude oggi

Nonostante qualche difficoltà riscontrata online dai tifosi canarini, prosegue a gonfie vele la vendita dei tagliandi per la gara di domani a Parma. I biglietti sono in vendita presso i punti vendita ’TicketOne’ e online su ticketone.it fino alle ore 19 di oggi ai seguenti prezzi: per il settore ospiti: 20 euro (intero) e 5 euro (ridotto Under 14). I tagliandi sono acquistabili solo da parte dei titolari della fidelity card ’Modena Fc 2018’ e i residenti in provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente i biglietti del settore ospiti. I tifosi gialloblù che si recheranno a Parma in auto dovranno utilizzare il parcheggio scambiatore Nord presso il quale sarà predisposto il servizio navetta andata-ritorno per lo stadio. Lo stesso servizio sarà attivo anche per il tragitto stazione dei Treni di Parma-stadio Tardini per i tifosi gialloblù che arriveranno in treno. I gruppi della Montagnani organizzano il viaggio in treno con ritrovo alle 10,30 in stazione e partenza alle 11,02.