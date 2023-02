"Un 2 a 2 sarebbe stato giusto" "Complimenti alla dirigenza"

Nella sala stampa del Granillo è Edoardo Duca il calciatore dei gialli che si presenta ai microfoni. "Sono entrato in campo tranquillo, non indossavo una maglia da titolare da quasi un girone ed anche nelle ultime partite non avevo giocato tantissimo. Però mi sono fatto trovare pronto, così come Mosti che non entrava da un po’. Stavo bene fisicamente, d’altronde sia io che gli altri ragazzi che hanno trovato ultimamente meno spazio ci siamo sempre allenati con voglia. Oggi avremmo meritato il pari, peccato per le due occasioni che nel finale ha avuto Strizzolo, non è stato fortunato". Da parte reggina ha parlato soddisfatto il diesse amaranto Massimo Taibi, modenese di adozione che aveva ricoperto lo stesso ruolo anni fa anche in canarino. "Per noi questa è una vittoria che vale tanto, la squadra era contratta ma ha espresso comunque un buon calcio. E’ stata una di quelle partite in cui chi perde recrimina, ma chi vince non ruba nulla. Nelle ultime settimane avevamo perso noi immeritatamente, oggi la fortuna è un po’ girata dalla nostra parte. Prima della partita ho fatto i complimenti alla dirigenza del Modena per l’ottimo lavoro".

a.b.