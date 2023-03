Un blackout fa saltare la partitissima del Castelfranco

cittadella

0

fidentina

2

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi (40’st Pappaianni), Serra, De Lucca (9’st Boilini); Vernia, Covili (35’st Pampaloni), Cannoni; Falanelli, Bellentani (12’st Cinquegrano), L. Esposito (12’st Ridolfi). A disp. Galeazzi, Parisi, Gollini, Pampaloni, E. Esposito. All. Cattani

FIDENTINA: Ghiretti, Agostinelli (30’st Venturini), Visconti, Rieti, Spagnoli, Leporati, Varani (46’st Illari), Compiani (30’st Coscelli), Pasaro, Terranova (15’st Piscicelli), Russo (12’st Del Grosso). A disp. Bumbac, Benecchi, Bruschi, Porti. All. Montanini

Arbitro: Amore di Ragusa

Reti: 2’st Varani, 47’st Passaro

Brutto ko interno per la Cittadella (2 punti in 3 gare) nella corsa al 2° posto. Nella ripresa al 2’ Varani trafigge Chiossi per il vantaggio ducale. Serra e Vernia (punizione) impegnano Ghiretti ma al 92’ Passaro finalizza un contropiede magistrale per il 2-0.