Un busto di Villeneuve al circuito di Zolder

Il circuito di Zolder non è solo un autodromo belga, ma anche il luogo dove l’8 maggio 1982 si spense per sempre Giles Villeneuve, amato per il suo stile di guida combattivo e spettacolare e considerato tra i più grandi piloti di sempre. In occasione del 41° anniversario dell’incidente, all’esterno della curva fatale, è stato inaugurato un busto di Giles Villeneuve, gemello di quello presente al parco Ferrari a Modena, realizzato da Alessandro Rasponi e donato al Ferrari Club Genk presieduto da Giulio Giulietti. La delegazione modenese, capeggiata dal Club Motori di Modena, ha voluto così omaggiare il portacolori della casa di Maranello ed il club ferrarista belga. "Un’emozione unica – ha spiegato Rasponi – ad ogni passo che mi ha portato in questo luogo dove il destino ha portato via Gilles". "Commovente – ha spiegato Ferrari del Club Motori di Modena – partire da Maranello, dove è cominciato il connubio Villeneuve-Ferrari, ed arrivare in questo luogo dove Gilles ci ha lasciati".

Giampaolo Grimaldi