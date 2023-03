Un Castelfranco incerottato perde ancora

castellana

1

castelfranco

0

CASTELLANA F.: Valizia, Gazzola (85’ Tosca) Pagani, Di Cosmo, Cornaggia, Domenichetti, Fanelli, Monopoli, Storchi (75’ Zani), Cossetti (85’ Sartori), Ferro. A disp: Castagnetti, Lucanto, Nsingi, Travini, Veneziani, Mansour. All. Diego V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Pepe, Abdellah (75’ Bertetti), Lippo (70’ Boccalupo), Posponi (70’ Assouan), Casarano, Mantovani, Cuoghi, Cantarello (64’ Salsi), Zito, Barani (85’ Barbieri). A disp.: Nicolosi, Khachckane, Timperio, Siwoniku. All. Fontana

Arbitro: Curia di Ascoli

Reti: 9’ Cossetti Not: espulsi Nicolosi al 20’ dalla panchina e all’83’ Bertetti, ammoniti Domenichetti, Storchi

Il quarto ko nelle ultime 6 gare per il solito Castelfranco incerottato fa scivolare la Virtus a -4 dal secondo posto. La gara si decide al 9’ quando Cossetti trova spazio in area per battere Gibertini. Il Castelfranco prova a reagire, ma non impegna quasi mai il portiere piacentino Malizia. La partita si scalda sia dentro che fuori dal campo e farne le spese è il rientrante bomber Bertetti, che entrato al 75’ dopo appena 5’ viene espulso, dopo che già al 20’ era stato espulso il secondo portiere Nicolosi dalla panchina.