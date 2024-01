Un colpo di reni contro la super capolista

Se fossimo nel ciclismo, utilizzeremmo il tecnicismo ’colpo di reni’. Ovvero il momento in cui il ciclista, in volata, si alza e piega la schiena in avanti spingendo con braccia e gambe. Questa tecnica serve, in particolare, per guadagnare centimetri decisivi per superare l’avversario negli ultimissimi istanti della gara. Filosoficamente parlando, il colpo di reni è quanto di più il Modena avrebbe bisogno per affrontare un Parma che di punti deboli sembra averne pochini. Appena due sconfitte in 21 gare, la bellezza di 41 gol segnati (media di 2 ogni giornata, miglior attacco del campionato) e la possibilità di pescare dalla panchina qualsiasi jolly Pecchia voglia a gara in corso. Le difficoltà si presentano da sole, a maggior ragione in questo periodo storico così irto di ostacoli per i canarini. Poco più di un anno fa, al Tardini, si fece la storia. E fu firmata di Falcinelli e Bonfanti, destino ha voluto che a così poco tempo di distanza il Modena abbia dovuto salutare gli artefici di quel giorno da ricordare e, per molti, le prospettive non sembrano così rosee avendo perso due elementi che avrebbero dovuto essere riferimenti. Oggi, Bianco si deve affidare a quel che è rimasto. Gliozzi da riavere nella sua forma migliore, Strizzolo a cui dare continuità e Abiuso da valorizzare. A loro il Modena si aggrappa per risolvere il male del gol parzialmente curato a Palermo, anche se nell’occhio del ciclone c’è sempre la fase difensiva. Non ci sarà Pergreffi per squalifica, al suo posto più Cauz di Riccio considerate le scelte passate dell’allenatore, con Ponsi e Corrado sugli esterni.

A centrocampo Battistella merita la terza conferma consecutiva, probabilmente a scapito di Magnino apparso (per motivi influenzali) non in ottima forma nell’ultimo periodo. Con lui, Gerli in regia e il quasi certo rientro dal primo minuto di Palumbo. Davanti è un bel rebus, scommettiamo una moneta sulla conferma di Tremolada, Strizzolo (anche Manconi è alle prese con l’influenza) e Gliozzi ma la bella reazione di Abiuso al Barbera (foto) potrebbe aver convinto Bianco all’ennesimo cambio di formazione. Le scelte sono risicate. Oukhadda e Duca ne avranno ancora per un paio di settimane almeno, Giovannini è stato bloccato almeno fino all’ultimo giorno di mercato. Una cosa certa c’è: gennaio finisca il prima possibile perché di positivo c’è stato ben poco, su tutti i fronti. A ieri sera erano stati venduti 4.457 biglietti, 2.094 nel settore ospiti.

Alessandro Troncone