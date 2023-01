"Un gennaio con partite chiave che non dobbiamo sbagliare"

LUNEBURG (GERMANIA)

Ha recuperato in tempo per giocare un match strepitoso con la Lube, e ora Dragan Stankovic (in foto) non vuole più fermarsi, né in campionato né, ovviamente, nell’imminente sfida di Coppa Cev: "Fino adesso abbiamo fatto il nostro, e ci mettiamo anche la ciliegina sulla torta di due partite notevoli contro Piacenza e Civitanova – il racconto del centrale serbo –. Quelle di gennaio però sono partite che non dobbiamo e non possiamo sbagliare: in modo particolare questa di Germania in Coppa Cev e poi a Milano in campionato".

Sulla Coppa Cev ovviamente non sono molte le informazioni sui tedeschi del Luneburg, ma Stankovic mette in guardia la Valsa Group dal non ripercorrere gli errori della passata stagione: "Non sappiamo molto dei nostri avversari tedeschi. Sono quarti nel campionato di Bundesliga, il che è un buon risultato finora, anche se non sembrano una squadra che può fare gara pari con noi. Non dobbiamo però scordarci che lo scorso anno, più o meno in questi giorni, abbiamo perso a Tours e poi siamo stati eliminati proprio dalla Coppa Cev nella gara di ritorno, non riuscendo a sovvertire quel brutto risultato. Andremo lì con la massima determinazione per portare a casa la vittoria". Poi l’attenzione si sposta sull’Allianz Milano e sulla trasferta di campionato di domenica: "La sfida di domenica con Milano? – chiosa il centrale classe 1985 – All’andata siamo stati sconfitti in casa durante quello che è stato un periodo molto difficile per noi, con brutti risultati e morale sotto i tacchi: se abbiamo fatto progressi tanto sorprendenti negli ultimi due mesi è perché dopo aver toccato il fondo ci siamo detti di sfruttare al massimo ogni gara e ogni allenamento per migliorare, consapevoli delle nostre difficoltà e della nostra capacità di uscirne. Adesso siamo qui ma non ci accontentiamo, vogliamo continuare a crescere. La vittoria contro Civitanova ha consolidato il nostro piazzamento, vogliamo restare fra le prime quattro fino alla fine e per farlo ogni punto sarà determinante".

Alessandro Trebbi