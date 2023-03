Un gol di Bocedi regala il derby al Castelvetro

castelvetro

1

vignolese

0

CASTELVETRO: Avgul, Gargano, Marconi, Massari (68’ Ceccarelli), Dembacaj, Operato, Pigozzi, Notari, Barbieri (86’ Zagari), Giordano (79’ Bocedi), Scarlata (39’pt Nanetti). A disp: Venturelli, Zironi, Mandreoli, Carrera, Pagano. All. Domizzi

VIGNOLESE: Cinelli, Lucarelli, Melli, Pescatore, Tedeschi, Dardani, Selim (68’ G Amlak), Mechkane, Girotti (46’ Uhunamure), Iori (77’ Zannoni), Benatti (63’ Barbolini, 85’ Aziz). A disp.: Cavazza, Incerti, Vaccari, Frantoaei. All. Perinelli

Arbitro: Salerno di Catania

Reti: 80’ Bocedi

Note: espulso al 75’ Lucarelli, ammoniti Lucarelli, Mechkane, Bocedi, Ceccarelli

Il derby è di un Castelvetro sempre più on fire (12esimo risultato utile), mentre la Vignolese resta a +2 sulla zona calda. Primo tempo senza occasioni, solo il ko (distorsione alla caviglia) di Scarlata. La partita si decide al 75’ con l’espulsione per doppia ammonizione di Lucarelli e poi al 80’ quando in ripartenza Bocedi riceve palla entrando in area da sinistra e da solo davanti a Cinelli lo batte. Nel finale Nanetti lanciato a rete da un ottimo passaggio di Ceccarelli e Pigozzi sprecano la palla del 2-0.