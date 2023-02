Un gol fantasma fa infuriare la Cdr che fa reclamo

ATLETICO SPM

1

CDR MUTINA

1

ATLETICO SPM: Mazzini, Barbieri, Borri, Pederzani, Garofalo, Minozzi (48’ Seferi), Lotti, Caiumi, Cheli, Bonesi, Taali. All. Bartolini.

CDR MUTINA: Mawuli, Ucci (80’ Farina), Ligabue (85’ Pedrazzi), Cipolli (73’ De Lauri), Guilouzi, Shanableh (66’ F. Bonvicini), Pilia, Montorsi, Corbelli, Gripshi, Turci (49’ Baroni). All. Greco

Arbitro: Mazzanti di Imola

Reti: 23’ Corbelli, 46’pt Cheli

Note: espulso all’80’ Bonesi e Corbelli.

Derby con "giallo" finale fra Atletico Spm e Cdr Mutina e gli ospiti hanno fatto reclamo. Al 95’ sull’1-1 Guilouzi insacca sotto la traversa da fuori, per tutti è gol e l’arbitro indica il centrocampo, ma il guardalinee lo richiama per dire che la palla è uscita e gli fa cambiare idea. "Il loro portiere Mazzini – spiega il ds Giorgio Malavolta della Cdr – ha alzato la parte posteriore della rete che non era fissata a terra con i picchetti e ha spinto fuori la palla che era in rete richiamando il segnalinee che poi ha fatto cambiare idea all’arbitro. Ho chiesto all’arbitro di controllare la rete, ma non ha voluto ascoltarmi. Una cosa mai vista, sono cose che ti fanno passare la voglia di giocare". Prima del "giallo" al 23’ punizione di Pilia per la testa di Corbelli che fa 1-0, immediato il pari con la punizione di Caiumi e che Cheli che segna in mischia. Al 90’ gomitata a Lotti in area e rigore che Mawuli respinge a Cheli. Poi l’incredibile epilogo.