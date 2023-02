Un grande Modena vola sull’isola che non c’è

di Alessandro Troncone

Nella notte di gala serve il vestito migliore. Oggi si direbbe ’dress code’, per le occasioni di un certo livello. Ebbene, Attilio Tesser e il Modena hanno scelto l’abito da sera, lo hanno sistemato a modo, una passata di stiro ed eccolo sfoggiato al cospetto di ’Sir’ Claudio Ranieri. Ci voleva, ci voleva proprio. Non solo per accantonare il disastro di Terni, ma anche per il contesto in cui si è giocato. La serata perfetta, dall’inizio alla fine. E lo si nota fin dai primi palloni toccati che sarebbe stata tutt’altra storia rispetto ad una settimana fa. Non è una regola scientifica ma il calcio sa bene come e quando premiare, soprattutto alla luce dei venti minuti che il Modena ha mostra al Cagliari. Benedetto sia il Var, l’arbitro Perenzoni è obbligato a tornare sui propri passi al 24’ quando aveva giudicato a parti invertite un contatto (apparso già dal vivo piuttosto inequivocabile) ai danni di Falcinelli in area di rigore: ci pensa la tecnologia, sorride Diaw che con estrema serenità porta i canarini avanti. È proprio "serenità" la parola che meglio potrebbe spiegare il primo tempo gialloblù. Mista alla concentrazione, mai mancata e ne è la dimostrazione lampante Andrea Poli il quale, insieme a Magnino, non sbaglia mai un movimento con o senza palla. La serata pare benevola. In pieno recupero Perenzoni (in evidente serata no) sventola il secondo giallo a Rog per un fallo a centrocampo su Pergreffi, il Cagliari si arrabbia e non ha tutti i torti perchè il fischio pare invertito anche in questo caso.

Tant’è, meglio di così non poteva andare ma il Modena l’ha portata dalla sua parte con merito. E la ripresa non va molto lontano dall’inizio di partita. Solidità e grande pragmatismo, condite da alcune occasioni che avrebbero potuto portare gli uomini di Tesser al raddoppio ma in una circostanza è bravo Radunovic, sul colpo di testa di Pergreffi, sulla seconda è sfortunato Falcinelli che in un’azione simil Ferrara con la Spal calcia di poco a lato. Escono tra gli applausi Diaw e Falcinelli, entrano Strizzolo e Bonfanti, ancora una volta Tesser rivoluziona l’attacco negli ultimi minuti di gioco sinonimo di quanto, ora, le scelte offensive siano davvero ampie. Tra applausi e fischi esce invece Paulo Azzi, prova non esattamente da ricordare per l’ex canarino ma gli va concesso quel briciolo di emozione che ogni tanto s’è vista, eccome, nelle gambe. E le forze fresche inserite da Tesser decretano la fine delle speranze cagliaritane e la definitiva festa canarina.

All’84’, dopo un continuo attacco ripetuto da qualche minuto, palla in buca di Magnino per Bonfanti, mancino potente sotto la traversa e ’Braglia’ che può tornare a far festa con lo ’squalo’ al quale il gol mancava dall’8 dicembre. E sì, serviva pure per farsi perdonare lo sfortunato errore di Terni. E serviva nella serata perfetta, nella quale il Modena ha ritrovato se stesso. Nella quale il Modena ha dimostrato che senza quegli sciagurati black-out, tutto sommato, pensare a qualcosa in più è lecito. E per una notte i gialli lo hanno potuto fare per davvero, perché in attesa dei match di oggi, la vittoria sugli isolani ha portato la squadra di Tesser all’ottavo posto, in compagnia di Pisa e Palermo (che però hanno appunto una partita in meno) a quota 31 punto