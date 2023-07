Un Modena da valutare Da Battistella a Bonfanti

di Alessandro Troncone

Tra le priorità di Paolo Bianco c’è la valutazione di quel che il Modena ha in casa. Molto saggiamente, il neo allenatore vorrà conoscere le potenzialità di quei giocatori che nel corso della gestione di Attilio Tesser, probabilmente, non sono stati messi in condizione di esprimere tutte le potenzialità o non sono riusciti, per altri motivi, ad esplodere. Provando ad entrare nelle riflessioni del tecnico e del club, c’è da aspettarsi che in questo nuovo ciclo qualcuno farà uno step in avanti o sarà chiamato a farlo.

Pensiamo a Edoardo Duca, capace di scalare le gerarchie solo nel finale della scorsa stagione. Pensiamo a Giovannini, pedina che potrebbe rivelarsi fondamentale se tornerà al suo ruolo naturale di esterno offensivo quando Bianco adotterà il 4-3-3. Pensiamo a Battistella e Bozhanaj (il primo citato direttamente dall’allenatore), ragazzi giovani e tutti da scoprire. Fino a Nicholas Bonfanti, perché se è vero che il Modena un attaccante andrà a prenderlo sul mercato (si accantoni, per ora, il sogno Coda che tale sembra rimarrà) è altrettanto vero che i canarini, da quest’anno, hanno tutte le intenzioni di puntare sull’ex Inter senza più remora, da titolare più o meno indiscusso, questo lo dirà il campo. Alle attente valutazioni di Bianco non scapperanno poi Gargiulo e Tremolada, seppur con idee di partenza diverse. Il centrocampista tornato dal Pisa che a gennaio aveva espressamente chiesto di andare via perché il suo ambientamento non andò bene, ha bisogno di trovare fiducia e capire lui stesso cosa potrà dare alla causa. Il trequartista, invece, la fiducia di Bianco e del Modena ce l’ha, eccome.

Quel "a patto che non si accontenti", pronunciato due giorni fa dal mister è stato tuttavia eloquente, si punterà su di lui ma a Tremolada saranno chiesto gol ed efficacia, oltre agli assist ma quelli non sono mai stati un problema. Poi, c’è sempre il mercato dal quale il Modena pescherà almeno altre tre pedine, una per ruolo. Le azioni di Vaira sono focalizzate sulla ricerca di un difensore di livello alto, da affiancare a Pergreffi.

Il Modena vorrebbe (anzi, rivorrebbe) Giovanni Zaro. Non è facile, sia per la situazione che lo lega al Sudtirol e per la concorrenza che le prestazioni del centrale hanno inevitabilmente scatenato. Ma è il nome più caldo, al momento, in viale Monte Kosica. Nella lista ci sono anche Pilati, Riccio e Diakité che qualche giorno fa si è allenato con la maglia del Modena in palestra (dell’amico Piacentini). E il centrocampista di qualità? L’obiettivo è sempre Palumbo della Ternana.