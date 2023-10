Un pari per le ragazze di Piovani. E’ uno a uno con il Pomigliano

SASSUOLO

1

POMIGLIANO

1

SASSUOLO: Durand, Filangeri (35’ s.t. Kullashi), Passeri, Pleidrup, Orsi, Missipo (1’ s.t. Clelland), Prugna, Pondini (18’ s.t. Brignoli), Philtjens (18’ s.t. Santoro), Sabatino, Beccari (29’ s.t. Sciabica). All. Piovani (Kresche, Tudisco, Monterubbiano, Nagy)

POMIGLIANO: Buhigas, Novellino (36’ s.t. Apicella), Rabot, Caiazzo, Harvey, Szymanowski, Ferrario, Di Giammarino (21’ s.t. Bourgouin), Ippolito (48’ s.t. Domi), Nambi (36’ s.t. Battistini), Martinez. All. Contreras (Gavillet, Fusini, Manca, Tengue, Corrado)

Arbitro: Renzi di Pesaro (Bernasso, Cassano, q.u. Ferruzzi)

Reti: 9’ s.t. Harvey, 14’ s.t. Sabatino

Sbaglia troppo sotto la porta avversaria, il Sassuolo femminile di Piovani, e deve accontentarsi, in coda alla prima gara interna della stagione, di un punto che premia il Pomigliano, peraltro passata in vantaggio per prima dopo nove minuti nella ripresa. E dire che la statistica della vigilia premiava le ragazze di Piovani – che nel curriculum avevano sei vittorie su sei gare contro le campane – ma il campo come spesso può accadere ha detto altro. E ha visto il Sassuolo, colpito in apertura di ripresa, addirittura costretto a rincorrere per riacciuffare : il gol di Sabatino, che firma il gol del sospirato pareggio, salva le ragazze in neroverde dal secondo stop di fila, ma non dal penultimo posto in classifica.