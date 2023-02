Un po’ di turnover, non per i big

Giacomo Raspadori unico assente e turnover probabile per il Napoli anti-Sassuolo. Luciano Spalletti stasera festeggia le mille panchine (i conti li ha fatti il ‘Corriere della sera’) e se guarda, giustamente, al Sassuolo, non può non guardare anche alla gara di Champions che attende i suoi la settimana prossima. Morale? I sussurri del giorno prima danno per certi un cambio per reparto: i si dice della vigilia non mettono in discussione i big (Osimhen c’è dal 1’, e dall’undici di partenza non mancheranno nemmeno Kim in difesa, diffidato, e la superstar Kvaratskhelia) ma suggeriscono comunque come possibile l’inserimento di forze fresche dentro un 4-3-3 comunque temibile al di là dei protagonisti chiamati ad interpretarlo. Tra i candidati ai ballottaggi ci sono Mario Rui, Zielinski e Lozano: per il primo, a sinistra del pacchetto arretrato, potrebbe esserci Oliveira, per la mezzala polacca Elmas e al posto di Lozano potrebbe trovare spazio l’ex Politano, mentre a gara in corso si aprono spiragli possibili anche per Demme e Simeone tra mediana e attacco. Molto, ovviamente, dipenderà da come va la partita, moltissimo dalle necessità tattiche che i neroverdi saranno in grado di imporre ad un Napoli tradizionalmente indigesto, che al Sassuolo è solito lasciare le briciole. Al Mapei Stadium, infatti, il Napoli ha perso solo una volta (nel 2015, una vita fa) e più in generale le sconfitte inflitte ai campani dai neroverdi sono appena due in 19 gare: solo contro la Roma il Sassuolo ha vinto meno che contro i partenopei.