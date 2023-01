Un punto in cinque partite: i neroverdi si sono persi

di Stefanoo Fogliani

SASSUOLO

Cinque partite senza vincere. Mai così male Alessio Dionisi da quando è alla guida dei neroverdi, mai così male, da circa due anni a questa parte, il Sassuolo. Se il tecnico toscano, infatti, un digiuno così lungo non l’aveva mai vissuto, per trovare una striscia del genere tocca riavvolgere il nastro al febbraio del 2021. Anche allora il Sassuolo di De Zerbi restò 5 gare senza vittoria, ma nel frattempo aveva almeno fatto un punto in più (due, invece che uno come quello raccolto dai neroverdi di Dionisi) e il Sassuolo di allora, che nel ‘vuoto d’aria’ entrò tra la 17ma e la 21ma giornata, aveva tutt’altra posizione di classifica (ottavo) e con 29 punti in 16 giornate era virtualmente salvo. Discorso opposto per il Sassuolo di oggi, il cui rendimento recente scoraggia.

Lo score. Un punto in 5 gare, quattro nelle ultime 8, a dispetto di un calendario che ha proposto ai neroverdi anche avversari abbordabili: da ultimo la Samp, ma prima anche Empoli e Bologna. Anche contro toscani e rossoblù il Sassuolo ha palesato inquietanti analogie con la squadra che ha dato strada ai blucerchiati. Difficoltà in fase offensiva, manovra rivedibile, approccio svagato e soprattutto una propensione importante a subire l’avversario. In termini di gioco ma anche e soprattutto di atteggiamento.

Alibi finiti. E se prima della pausa ci stavano anche, le fatiche dei neroverdi, legate anche alle difficoltà di un gruppo ridotto all’osso dagli infortuni e dall’assenza di due ‘top player’ come Traore e Berardi, vale la pena sottolineare come il Sassuolo che si è consegnato alla Samp era, di fatto, privo del solo Lopez. E come il tridente iniziale (Berardi-Pinamonti-Laurientè, 35 gol complessivi la stagione scorsa ) cui Dionisi ha poi aggiunto Traore (7 gol la stagione scorsa, 0 oggi) abbia di fatto prodotto un solo gol, e per giunta su rigore.

Caduta libera. La crisi, insomma, è aperta da un po’ e se la classifica garantisce ancora margine sufficiente sulla zona che scotta – i punti di vantaggio oggi sono 7 – non sfugge come in classifica, alle spalle dei neroverdi, ci siano solo 4 squadre (erano 10 il 24 ottobre, quando i neroverdi centrarono la loro ultima vittoria) e alla luce del rendimento del Sassuolo degli ultimi due mesi, e del calendario che lo aspetta, il margine sia una sorta di cambiale a scadenza. Nel senso che la classifica va mossa quanto prima, e non solo per ritrovare morale, quanto per tenere a distanza sia la terz’ultima che i cattivi pensieri. Che in parecchi tifosi, a leggere i social che bollono, cominciano a fare…

Mercato. Non bastasse, ecco un’altra incognita. Potrebbe essere un’opportunità – in questo senso, infatti, la prima presenza del 2023 di Locatelli nella Juve ha fatto scattare l’obbligo di riscatto e il Sassuolo incasserà 25 milioni in 3 anni – ma a guardarlo dal punto di vista del Sassuolo, con certi giocatori (Frattesi, Kyriakopulos, Rogerio, Ayhan) un tantino distratti dalle voci che si rincorrono è più un’incognita.