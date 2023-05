Un punto per Carpi Formigine, serata no

Qualche segnale positivo nel weekend della pallanuoto modenese, che però sostanzialmente archiviata l’ennesimo turno negativo: dopo il ko della Sea Sub, anche la giornata di serie C non dice bene alle squadre modenesi, che portano a casa un solo punto con la Coopernuoto Carpi, nella sfida salvezza contro Mantova. L’Onda Blu Formigine, che incappa in una serata negativa contro una RN Verona impietosa, che non regala nulla ai rimaneggiati ragazzi di Pierantoni.

Serie C, 13^ G.: RN Trento - Reggiana 9-9; Coopernuoto Carpi – Virgiliana MN 8-8; Padova - Mestrina 6-12; Onda Blu Formigine – RN Verona 4-12; Bentegodi VR - Coop Parma 10-2.

Classifica: Mestrina (*) punti 36, Reggiana 31, Bentegodi (*) 30, RN Verona (*) 24, Coop Parma (*) 19, RN Trento 14, Coopernuoto Carpi 10, Onda Blu Formigine 9, Virgiliana 8, Padova (4). (*) = un asterisco ogni partita in meno.

Marco Cavazzoni