Un rigore di Beretta ’rilancia’ il Carpi

carpi

1

correggese

0

(4-3-3): Balducci; Casucci, Boccaccini, Calanca (28’st Varoli), Dominici; Bouhali, Yabre, Ranelli, Beretta (27’pt Mollicone, 24’st Navarro), Sall (24’st Castelli), Laurenti (24’st Stanco). A disp. Ferretti, Sabattini, Olivieri, Cicarevic. All. Contini.

CORREGGESE (3-5-2): Bertozzi; Davighi (46’st Mhadhbi), Cavallari, Pupeschi; M. Bassoli, Galli, Manuzzi (35’st Carta), Simoncelli (37’st Galletti), S. Bassoli (11’st Yanken); Rizzi, Pozzebon (21’st Carrasco). A disp. Tzafestas, Giorcelli, Diaby, Likaxhiu. All. Soda.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Reti: 6’ (rig.) Beretta

Note: spettatori 600. Ammoniti Bouhali, Galli, Sall, Laurenti, Navarro, Casucci, Pupeschi, Ranelli. Angoli 5-4. Recupero 3’pt e 5’st

C’era un solo risultato possibile e l’1-0 sulla Correggese, che vale il ritorno del Carpi in zona playoff, è l’unica cosa da salvare nella sfida del ’Cabassi’ coi reggiani, aperta dal quarto d’ora senza tifosi nella ’Bertesi-Siligardi’ e da uno striscione eloquente, ’Squadra senza c… da dicembre zero ambizioni, sveglia tutti’, che ha accompagnato l’ingresso delle squadre. Il ritorno al 4-3-3 con Sall ’falso nueve’ e i tre ’over’ in mediana deciso da Contini ha illuso nei primi 10’, quando i biancorossi hanno sbloccato la gara su rigore per un mani di Pupeschi su cross di Sall, che lo stesso difensore ha contestato platealmente urlando "andiamo via, andiamo via" invitando i compagni a uscire dal campo.

Beretta dal dischetto è stato glaciale e poco dopo Ranelli su punizione (altro fallo di Pupeschi, ancora graziato dall’arbitro senza giallo) ha scheggiato il palo. Lentamente però i biancorossi (privi di Beretta, ko alla spalla per un’entrata killer di Cavallari) hanno perso campo, ma la Correggese è stata capace di produrre solo un tiro alto di Mattia Bassoli.

Nella ripresa, coi reggiani passati al 4-3-3 con l’ex Carrasco, si è dovuto attendere fino alla mezz’ora per vedere qualcosa. E’ stato Castelli, dentro in un triplo cambio con Stanco e Navarro a rivoluzionare il tridente, a rubare palla a Galli divorandosi davanti a Bertozzi il comodo 2-0. Sul ribaltamento la stoccata a colpo sicuro di Yanken ha trovato il muro del suo compagno Rizzi a salvare il Carpi, che ha finito in apnea: dopo il ko anche di Calanca, pure Bouhali si è stirato a cambi finiti, rimanendo in campo da centravanti azzoppato, ma la Correggese non ha mai calciato in porta e al 95’ proprio un tiro di Bouhali ha trovato la mano del solito Pupeschi per il secondo rigore. Castelli però ha ’passato’ il pallone a Bertozzi proprio sul fischio finale dell’arbitro, ultimo acuto di una domenica in cui da salvare c’è solo il risultato.

Davide Setti