Un rinforzo sugli esterni difensivi e il rischio rimpianto sul mercato

Il mercato invernale non è mai stato un tema caldissimo, quest’anno. E non lo sarà (teniamoci, però, il beneficio del dubbio) nemmeno in questi ultimi due giorni. Ma, avrebbe dovuto esserlo? Dipende. Dalle idee che il Modena ha, naturalmente. O che ha avuto. Insomma, Terni ha evidenziato che un rinforzo sugli esterni difensivi poteva essere progettato. Senza Paulo Azzi (il vero, Paulo Azzi) nello scacchiere di Tesser è venuto a mancare lo strappo, il fondo del campo, la superiorità numerica sugli esterni. E il Modena ha scelto, legittimamente di non sostituire il brasiliano intorno al quale analisi e commenti si sono sprecati e di puntare su quel che aveva in casa. O, meglio, di far entrare Strizzolo, al momento unico innesto invernale in prestito con diritto al raggiungimento di alcuni obiettivi. Perchè, lo ricordiamo, la lista ’over’ era allora ed è adesso piena. Se il Modena non dovesse riuscire a vendere un calciatore ’over’, qualcuno resterebbe fuori rosa al 31 gennaio. Cosa che sta capitando a Marsura in attesa che quest’ultimo trovi sistemazione dopo essere stato ingaggiato appena sei mesi fa. A proposito di ingaggi ancora da valorizzare, Tesser ha raccontato alla vigilia di Terni di un Andrea Poli pronto per i novanta minuti, in palla, sul pezzo, ma anche al ’Liberati’ dell’ex Bologna non c’è stata traccia.

a.t.