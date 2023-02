sumbol

1

correggio

2

SYMBOL AMATORI: Moncalieri, Cervi, Siberiani, De Tommaso, Ferri, Ligabue, Pochettino, Vandelli, Fontanesi, Manca; all.: Scutece.

BDL CORREGGIO: Salines, Gabbi, Tudela, Righi, Scarpa, Caroli, Cunegatti, Casari, Pedroni, Pavan; all.: Jara.

Arbitro: Nicoletti S. (CastelgombertoVI). NOTE: nessun espulso.

Marcatori: 1° tempo Pochettino al 0’46"; 2° tempo Tudela al 0’54", Casari al 2’52".

Sabato da dimenticare per l’hockey modenese, quello che passa agli annali senza soddisfazioni: sia la Symbol Amatori nel torneo di A di hockey pista, che la Scomed Bomporto nella finale di Coppa Italia di serie C di hockey inline escono sconfitte dalla pista. La sconfitta di strettissima misura patita in casa dalla rimaneggiata squadra di Scutece lascia molto amaro in bocca, perché i gialloblù hanno giocato con convinzione contro un Correggio decisissimo a fruttare l’occasione, ma le assenze di Beato, e soprattutto del cileno Fernandez si sono rivelate decisive. Senza storia invece la finale di Coppa Italia di serie C, disputata ieri pomeriggio a Vicenza: 7.1 in favore dell’Asiago Vipers il risultato finale di una gara che si sapeva in salita per i ragazzi di Bellotto, anche perché i vicentini, seconda squadra del blasonato team di serie A, ha inserito nel roster alcuni elementi della massima serie.