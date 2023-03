Un sabato ricco, nove anticipi Il clou è San Felice-Quarantolese

Sono ben 9 gli anticipi di oggi (ore 15) nei dilettanti. In Promozione ’B’ si giocano Baiso-Smile (a San Michele) e Fiorano-Casalgrande, sfide decisive in zona salvezza, in Promozione ’C’ il derbissimo San Felice-Quarantolese mette mister Molinari contro al suo passato, in Prima ’D’ Rivara-Sanmartinese, in Prima ’E’ Persiceto-Valsa, in Seconda ’E’ Corlo-Ubersetto, in Seconda ’F’ Cabassi-Fortitudo, in Terza ’A’ Levizzano-Bortolotti (a Castelvetro) e in Terza ’B’ Gino Nasi-Budrione.

Eccellenza. Domani si gioca la 10a di ritorno con due derby: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. La Pieve-Rolo X. Nei pievani squalificato Barbati, ko Guerzoni operato ieri al menisco (out 45 giorni). Vignolese-Castellana 1. Rossoverdi senza Dardani, Uhunamure e Incerti. Castelfranco-Piccardo 1X. Tornano Hajbi, Tesa e Posponi, squalificati Casarano e Pepe, ko Bertetti (martedì gli esami, si teme lo strappo), Glorioso (lesione tendinea out un mese), Palmiero (stirato) e Nait, in dubbio Mantovani e Timperio. Castelvetro-Cittadella X. Domizzi senza Poligani e Cornia, per l’ex Cattani out Parisi, Mazzali e Bellentani. Formigine-Modenese 1X. Sarnelli col dubbio di Iattici e Cavani, per l’ex Pittalis assenti Alicchi, Svarups, Alessandro Borghi e Lusvarghi, poi Lo Bello per squalifica e Agrillo.

d.s.