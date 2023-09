Un torneo ricordando. Vecchi e Marchesini

Due persone speciali da ricordare, che non erano in prima fila, ma per il Modena hanno rappresentato ugualmente qualcosa di importante. Si tratta di Franco "Biber" Marchesini, storico accompagnatore delle squadre giovanili canarine, e Walter Vecchi, per tanti anni, assieme alla moglie Vivi, magazziniere della società canarina. Nel loro ricordo questo pomeriggio alle 18, al Circolo Sirenella di via Montegrappa, andrà in scena la 6° esibizione di calcio camminato, memorial Arcobaleno. Tanti ex calciatori del Modena hanno raccolto l’invito del circolo e di Mauro Melotti. Con il ‘Melo’ ci saranno i vari Barucco, Soncini, Spagnoli, Mayer, Balestri, Boccolari, Ballotta, Bonci, Notari, Pasino, Rabitti, Petraz, Perna e tanti altri. Una bella occasione per i tifosi per chiudere un sabato in salsa gialloblu dopo la gara del Modena a Piacenza.