Un week end tutto da incorniciare Symbol, Pico e Scomed vittoriose

Tutte vittoriose le squadre modenesi impegnate nel week end dell’hockey, con importanti sviluppi in classifica: particolarmente rilevante il successo della Symbol Amatori sulla difficilissima pista dello Scandiano, perché al di là della soddisfazione per un successo che si può definire storico, visto che una squadra modenese non vinceva al PalaRegnani da otto anni, e sempre per 2-1, è stato importante anche il modo in cui la vittoria è maturata, assolutamente in controllo, nonostante il punteggio striminzito. In serie B di hockey pista prosegue la rincorsa della Pico Mirandola alla vetta della classifica, che sarà raggiunta la prossima settimana, quando il leader Correggio riposerà: più o meno analoga la situazione della Scomed Bomporto nel torneo di serie C di Inline, con i gialloblù di Lucchini capaci di battere un Ferrara accreditato.

I RISULTATI, HOCKEY A2, 8^ G.: Scandiano - Symbol Amatori Modena 1-2; Breganze – Trissino 3-3; Montecchio Prec. - Correggio 6-2; R.Bassano – Azzurra NO 4-5; Seregno - Thiene 2-2.

CLASSIFICA: Breganze punti 18, Symbol Amatori 17, Scandiano (*) 15, Trissino 14, Azzurra e Thiene (*) 13, Correggio 7, R.Bassano 6, Montecchio 4, Seregno 2. HOCKEY B, 6^ G.: Pico Mirandola - Correggio B 6-1; Scandianese – Scandiano 1-2; Correggio A - Amatori PS 3-2; riposa: Cremona. CLASSIFICA: Correggio A punti 15, Pico (*) 12, Scandiano (*) e Amatori PS (*) 9, Scandianese (*) 6, Cremona (*) 3, Correggio B 0. INLINE C, 5^ G.: Wolfpack VR – Riccione 7-5; Scomed Bomporto – Warriors FE 4-3; Gufi PR – Imola 2-4. CLASSIFICA: Parma punti 12, Scomed, Warriors e Riccione 9, Imola 6, Gufi 0. (*) = una partita in meno.

r.c.