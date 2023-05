Una Comcor incerottata A Cagliari per il colpaccio

Proibitiva trasferta in Sardegna per una Comcor Modena più che mai in corsa per il primato. La classifica, dopo sei giornate di qualificazioni ai playoff scudetto, vede i gialloblù con 5 vittorie e una sconfitta in leggero vantaggio su Torino, con 4 vinte, due perse. Seguono, a ruota, gli altre tre papabili, per una volata finale che si fa incandescente. Come storicamente dimostrato negli sport di squadra, i campionati agonistici si vincono o si perdono per i punti persi con gli outsaider. Questo è monito per i ragazzi del manager Marco Nanni, per giocarsi il tutto per tutto pallina dolo pallina, con l’obiettivo di evitare sorprese, insomma senza lasciare nulla al caso. Gli isolani sono favoriti nei confronti di Modena. Gli stessi gialloblù lamentano assenze: gli infortunati, Romolo Pompilio, Claudio Martinelli, con lo squalificato Carlos Infante (1 giornata in gara uno per proteste). Gli score vedono i locali, in attacco con media mb 280, forti di tre battitori da brivido: Cuesta Lindsay mb 500 (17 punti battuti casa), Ebau mb 450, Turino mb 407 (14 punti battuti casa), media punti lanciatori 5,04, che non lascia sonni tranquilli alla Comcor. Che risponde score alla mano, giocando le sue carte in attacco mb 222, con Calasso mb 320 (9 punti battuti casa), Infante Carlos mb 300, Corbino mb 294, media punti lanciatori 1,67. La sfida come anticipato, vede un Modena dalle scelte ’obbligate’, per il manager Nanni che ha come unica carta da giocarsi sul diamante, il giovane interno Mattia Cirilli. Il monte di lancio in gara uno, alle 10, vede partente Erik Soto contro il potente Castaneda, in gara due alle 15, sul monte Yuliesky Hurtado sfida Hidalgo per i locali.

Classifica: Comcor Modena (5 Vinte1 Persa), Torino (42) Cagliari, Brescia, Senago (33), S. Torinese (06).

Giorgio Antonelli