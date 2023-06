Una grande serata delle società Riconoscimenti alle premiate

È stato un successo ‘La grande serata delle società’ l’evento del Crer per premiare le società che hanno vinto un premio durante la stagione. Tante le modenesi che sono sfilate sul palco del Teatro Europa Auditorium di Bologna. Premiate per la Coppa Disciplina: Madonnina Calcio (Prima Categoria, girone D), Montombraro (Prima Categoria, girone E), Eagles Prignano (Terza Categoria), Possidiese (Under 18 regionale), Madonnina (Under 19 provinciali), 4Ville (Under 17 Provinciale), Colombaro (Under 16 interprovinciale), World Child (Under 15 provinciale) e Virtus Cibeno (Under 14 provinciale a 11). Pre gli scudetti giovanili Valsa Savignano (Under 17 provinciale), Carpi (Under 16 interprovinciale regionale), Cabassi Union Carpi (Under 15 provinciale)e Corlo (Under 14 provinciale a 11). Fra i dilettanti le vincenti dei campionati Vis San Prospero (Seconda Categoria, girone F), Zocca (Terza Categoria, girone A), Limidi (Terza Categoria, girone B) e Pavullo (Under 19 provinciale). Nel calcio a 5 premiato per la coppia disciplina il Cus Mo.Re (C2 A) e per la vittoria del campionato la Pro Patria San Felice (Serie D). Premio Fair Play Crer a Fabrizio Fiorini (presidente del Nonantola) per la disponibilità a con la Figc, ad ospitare le partite delle rappresentative, le finali giovanili e dei dilettanti. Nel femminile premiato Spilamberto (Poule Primavera Femminile) e Modena (U17 femminile regionale).