"Una punta da tanti gol e Modena sarebbe al top"

Riflessioni, ma positive. Perché il Modena non può che essere soddisfatto del suo percorso, fin qui. Quinto posto, 22 punti, più 8 rispetto allo scorso anno quando Tesser aveva chiuso il girone d’andata a 25 punti dopo la vittoria di Bolzano a Santo Stefano. Mancando 6 gare al giro di boa, le prospettive non possono che essere rosee, nonostante il calendario metta di fronte Parma, Reggiana e Como al rientro dalla sosta. Cosa potrebbe mancare ai canarini per rimanere stabilmente lassù? L’ex capitano (anzi, Kapitano) Mauro Mayer ne ha parlato ospite a "Gialli di Sera" su Trc: "Io penso che dobbiamo essere contenti di quello che sta facendo il Modena - ha spiegato Mayer - se proprio volessimo trovare il pelo, dal mio punto di vista, forse ha bisogno di una punta che possa garantire gol. Non perché quelli che ha in rosa non vadano bene, non voglio assolutamente criticare nessuno. Però penso che trovare quel tipo di giocatore potrebbe rappresentare un bel passo avanti, a gennaio è difficile però un colpo di fortuna, magari, può verificarsi. La B è un campionato particolare, la Sampdoria può tornare e anche lo Spezia, se adesso sono nella parte destra della classifica non vuol dire nulla. Non ce le dobbiamo dimenticare, hanno organici importanti".

Molto dipenderà dai risultati che matureranno da qui alla fine del girone d’andata, seppur il Modena ha sempre dimsotrato di avere idee chiare a gennaio. Se si parla, invece, dei valori presenti attualmente in rosa, Mayer non ha dubbi nell’indicare quale sia la sua personalissima sorpresa, oltretutto da ex difensore quale è stato: "Un giocatore che a me sta piacendo molto è Riccio - ha continuato Mayer - sta facendo molto bene, è forte. Nello stesso periodo, lo scorso anno, si parlava molto di Cittadini. Di Riccio non sento parlare, a me piace molto ed è stato un bell’acquisto". A chiusura, non si è dimenticato cosa Mayer è stato per Modena e viceversa. Ha scelto di mettere da parte, per qualche tempo, il calcio dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Nonantola per dedicarsi ad altre attività".

Mano pesante. Severa la decisione del giudice sportivo nei confronti di Fabio Abiuso, che aveva ricevuto dall’arbtrio Ayroldi la doppia ammonizione (e quindi l’espulsione) per proteste. L’attaccante canarino dovrà saltare due partite, perdendo così il doppio derby con Parma e Reggiana.

Alessandro Troncone