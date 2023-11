Una reunion per celebrare Adriano Guidetti

Siamo fortunati noi modenesi appassionati di pallavolo, perché a differenza di tante piazze dove le squadre nascono e spariscono, da noi invece lasciano tracce di storia, come è accaduto al CUS Modena, che con l’abbinamento Zust Ambrosetti arrivo anche in A2. Era una squadra di amici, prima che di colleghi, che negli anni Novanta poteva contare su di un allenatore fantastico, quel "Prof" Adriano Guidetti, che non solo ha dato lustro al volley nostrano, ma ha regalato a quello internazionale uno dei migliori tecnici esistenti come Giovanni Guidetti: Diego Biondini, chirurgo pediatrico prestato al volley, o forse dal volley prestato alla medicina, ha voluto organizzare una "Reunion" dei ragazzi del CUS Modena con il Prof Guidetti, molti dei quali non vedeva più da tanti anni.

L’idea è presto montata, e Mercoledì 8 novembre, eccoli tutti al Pala Cus, quel campo, quel parquet, che ha visto tanta pallavolo spesso di buon livello, e dove riecheggia ancora il grido che il Prof urlava agli schiacciatori: "lavoralaaaaa". Erano in tanti alla riunione, con un Prof Guidetti visibilmente emozionato quando ha rivisto tanti volti, e tanti capelli bianchi, ma sicuramente la serata celebrativa per il Prof. Guidetti è stata un successo, tra ricordi, aneddoti, e pensieri rivolti a chi magari non c’è più, ma che ha ancora un posto nel cuore di tutti.

r. c.