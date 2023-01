Una Stadium grintosa deve arrendersi al tie break

DA ROLD LOGISTIC BELLUNO: Maccabruni 3, Graziani 7, Mozzato 11, Novello 21, Saibene 11, Guastamacchia 1, Paganin, Martinez (L), Stufano, Guolla, Galliani, Ostuzzi 3, Candeago 1, Pierobon n.e.. All.: Colussi.

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: Ghelfi G. 4, Stohr 18, Canossa 4, Ghelfi F. 17, Dombrovski 15, Rustichelli R. 6, Angiolini (L), Capua, Scaglioni 5, Schincaglia, Bellei, Gulinelli n.e., Persona n.e., Rustichelli n.e.. All.: Pinca.

Arbitri: Kronaj, Lentini.

Note - Parziali: 25-23; 25-20; 15-25; 12-25; 16-14. Durata set: 26’; 24’; 24’; 25’; 21’. Totale durata match: 120’.

La Spes Arena è fatale per Stadium Pallavolo Mirandola di coach Pinca che esce sconfitta al tie breakLe squadre procedono punto a punto sino al termine della frazione. Belluno si rivela avversario ostico che riesce a mettere in difficoltà Mirandola. Stadium Pallavolo, però, riesce a restare nella scia degli avversari per tutta la frazione di gioco. Solamente nel finale Belluno riesce a mettere a terra due palloni di fila che portano il tabellone sull’1-0. Dopo il 25-23 del primo set, la musica non cambia nel secondo. I ventiquattro minuti successivi proseguono sulla falsariga dell’avvio del match. Coach Pinca complica la vita agli avversari, ma nel finale è costretto ad arrendersi sotti i colpi dei locali che raddoppiano grazie al 25-20. Quando tutto sembrava andare male, però, arriva puntuale la reazione ospite. Nel terzo set saranno ben dieci i punti di vantaggio conquistati da Mirandola, capace di accorciare le distanze grazie al 15-25. La gara si riapre dopo il 2-1 e nel quarto set tutto torna in discussione. Grazie alle giocate del trio Guelfi-Stohr-Dombrovski, gli ospiti restano in vita. Il 2-2 sul tabellone è frutto delle loro giocate. Il tie break il match è agguerritissimo. Bisogna ricorrere ai vantaggi . Ad avere la meglio sono i locali.