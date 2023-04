Una stagione in 5 giorni La Cev per ribaltare tutto

Tra Roeselare, domani, e la gara interna con Piacenza, lunedì, passerà l’intera stagione della Valsa Group Modena. E la cruna dell’ago attraverso cui Bruno e compagni dovranno cercare di arrivare dall’altra parte, laddove ci sono il paradiso di un trofeo europeo in bacheca dopo quindici anni e la semifinale scudetto che vorrebbe dire Europa, è strettissima. Si è stretta ancora di più domenica, quando accanto alla terza prestazione consecutiva fruttata lo 0-3 si è aggiunta la distorsione alla caviglia di Bruno Rezende, della quale ancora non si conosce l’entità precisa. L’articolazione era apparsa subito molto gonfia dopo l’infortunio occorso al brasiliano durante il terzo set, tuffandosi sul tavolo dei segnapunti. La pronta e stretta fasciatura ha evitato il peggio in termini di edema, e già ieri mattina il regista di Modena muoveva meglio la caviglia, che aveva un aspetto meno preoccupante. Sembrano potersi escludere fratture, ma sicuramente qualche legamento sarà stato stressato: riuscirà il fuoriclasse a recuperare in soli tre giorni? Difficile, ma la tempra di Bruno è nota a chiunque, e se starà in piedi vorrà giocare. Sarà allora una scelta più affidata allo staff tecnico e a quello sanitario: rischiare Bruno in un’impresa impossibile, Modena deve vincere quattro set, ma che può fruttare un trofeo, o preservarlo e con otto giorni di riposo averlo sicuramente pronto per la battaglia con Piacenza in gara 5? Un bel dilemma.

Esattamente come è un bel dilemma cercare di spiegare il tracollo gialloblù dell’ultima settimana: la stanchezza mentale dell’enorme sforzo profuso in regular season, nella semifinale di Coppa Cev e nei primi due incontri con Piacenza si è fatta sentire, ingigantita dall’affanno fisico. Nove set persi senza vincerne nemmeno uno, sette persi oltre il minimo scarto e comunque tutti e nove vissuti a rincorrere, sono qualcosa che va oltre il campanello d’allarme. Da fuori la sensazione è che sia proprio finita la benzina, soprattutto quella di Tommaso Rinaldi, ma anche i ‘grandi vecchi’ ora mostrano affanno nel reggere i ritmi di match così difficili. Il primo in calendario, però, è quello teoricamente e tecnicamente più abbordabile: certo, la Tomabelhall di Roeselare è un catino infuocato e i belgi partono dalla vittoria 3-0 all’andata, ma rispetto alla potenza di fuoco e alle capacità tecniche di Piacenza parliamo di un altro livello. Vincere a Roeselare per vincere con Piacenza? Potrebbe essere questo il motto della missione impossibile di Modena Volley, a patto che stiano tutti bene. E che cambino tutti faccia, perché sono due match da affrontare come se non ci fosse il domani.

Alessandro Trebbi