Una Symbol in forma centra la semifinale

SCANDIANO

1

SYMBOL

3

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Montecroci, Busani N., Rocha, Ganassi, Cinquini, Barbieri, Busani R., Fontanesi, Raveggi; all.: Cupisti.

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Beato, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Scutece.

Arbitro: Hyde L. (BreganzeVI).

Note: Espulsi Fontanesi, Raveggi per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Pochettino al 12’07’’, Ehimi al 18’38’’; 2° tempo Rocha al 19’18’’, Tudela al 20’39’’.

Con un risultato pallavolistico, la Symbol Amatori passa sulla pista dello Scandiano, strappando vittoria e qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di A2, che si svolgeranno il 23 e 24 marzo dell’anno prossimo. Non tragga in inganno il risultato contenuto, la Symbol ha giocato una ottima partita soprattutto in difesa, coadiuvata da un super Moncalieri tra i pali, che si è quasi sempre opposto ai tiri dei padroni di casa: con un crescendo di gioco, e sfruttando abilmente le occasioni che Scandiano concedeva, i gialloblù chiudevano di fatto la partita con un bel primo tempo, per poi gestire nella ripresa, dove forse corrono qualche rischio di troppo. Ci pensa Tudela a chiudere la partita. La Symbol incontrerà i forti lucani della Decom Roller Matera.

r. c.