Under 17, da mercoledì 30 via al ’Previdi’ Il Memorial 'Nardino Previdi', torneo internazionale di calcio giovanile Under 17, prende forma con 8 squadre suddivise in due gironi. Si inizia il 30 agosto con Sassuolo-Bologna e Verona-Modena. Finale domenica 3 settembre a Castellarano.