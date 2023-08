Under 19, Manfredini top scorer

Ancora una prestazione da top scorer per la modenese Linda Manfredini ai campionati Mondiali Under 19 di pallavolo femminile, in svolgimento a Szeged (Ungheria) e Croazia, dove la Nazionale italiana di categoria ha centrato la quinta vittoria in altrettante gare della fase di qualificazione: le azzurrine di Michele Fanni hanno così chiuso al primo posto la Poule C dei Mondiali, conquistando un agevole passaggio agli ottavi di finale, dove oggi affronteranno l’Egitto, buon quarto nella Poule A. Non si è trattato di una vittoria qualsiasi, quella messa a segno dall’Italia di Linda Manfredini, visto che le azzurrine hanno battuto 3-1 (2527 2624 2523 3028) il quotatissimo Brasile, al termine di una partita durata più di due ore: per la seconda volta in cinque gare, Linda Manfredini ha chiuso la gara come top scorer dell’incontro, pur non giocando il quarto set, ma con un bottino di ben venti punti in attacco, tredici, ma anche tre a muro, e quattro con il micidiale servizio che a Sassuolo avevano apprezzato. Ora la squadra italiana si prepara ad una seconda fase da protagonista, così come la Manfredini, che ha trovato già posto in A1: la talentuosa centrale di scuola Anderlini è approdata alla Trasporti Pesanti di Casalmaggiore, e ci si aspetta anche la convocazione per la Nazionale senior.

r.c.