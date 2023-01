Under 21, Carpi tifa Coppola

Si è concluso con un calcetto di Natale a ranghi misti il 2022 della Pallamano Carpi, pronta a dare battaglia nella corsa playout della Serie A Gold. Coach Davide ’Stecca’ Serafini ha dato 5 giorni di riposo, col ritrovo fissato per giovedì 5 per preparare la sfida di sabato 14 sul campo di Pressano. Dopo gli impegni di fine dicembre con l’Under 20 azzurra per Alex Coppola e Samuele Serafini, lo stesso Coppola concederà il bis, questa volta con la Nazionale Under 21 che si raduna oggi e che dal 6 a Chieti si giocherà la qualificazione ai Mondiali in Germania e Grecia affrontando in 3 giorni Croazia, Montenegro e Israele. Per Carpi occhi ora puntati sul mercato, dove potrebbe arrivare qualche rinforzo considerando anche che per il guardiano Jan Jurina e per Gabriele Gollini la stagione è finita.

d.s.